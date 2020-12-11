ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون يقيد تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا

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استخدم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء حق النقض، لرفض مشروع قانون دفاعي كبير يتضمن قيودًا على خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ودول أخرى.وقد تم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في كل من مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين ومجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة.وفي رسالة إلى مجلس النواب، قال "ترامب" إنه سيعيد القانون دون موافقته، واصفًا الإجراءات الواردة فيه للحد من سحب القوات بأنها "غير دستورية".في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، قال "ترامب" إن القانون فشل في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، ويتضمن أحكامًا لا تحترم قدامى المحاربين الأمريكيين وتاريخ جيشها.وأضاف أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها إدارته لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءاتها المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، واصفًا إياه بأنه "هدية للصين وروسيا".وكان "ترامب" قد هدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع السنوي البالغ 740 مليار دولار، لمعارضته للبنود التي تحد من انسحاب القوات من كوريا الجنوبية وأفغانستان وأوروبا، وإزالة أسماء قادة الاتحاد الكونفدرالي من القواعد العسكرية.