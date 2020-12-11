كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاح كورونا من شركتي يانسن وفايزر

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قالت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها وقعت صفقات لشراء لقاحات فيروس كورونا المستجد من شركتي يانسن وفايزر.وكشف رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" النقاب عن الصفقات خلال اجتماع حكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا.وقال "تشونغ" إن الحكومة أكملت الصفقات أمس الأربعاء لشراء لقاحات لعشرة ملايين جرعة من شركة فايزر، وستة ملايين جرعة من شركة يانسن.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة خططت لصفقة بأربعة ملايين جرعة من شركة يانسن في البداية، لكنها حصلت على مليوني جرعة زائدة، مضيفًا أن التطعيم سيبدأ في الربع الثاني من العام المقبل.وبخصوص لقاح فايزر، قال "تشونغ" إن الحكومة وقعت صفقة بعشرة ملايين جرعة، وستبدأ الشحن في الربع الثالث.وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا شاملة لتعجيل الشحن إلى الربع الثاني، مع استمرار المفاوضات ذات الصلة.