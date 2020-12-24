وزير الصحة البريطاني: العثور على السلالة المتحورة القادمة من جنوب أفريقيا في بريطانيا

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تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، في بريطانيا.ووفقًا لوكالة "رويترز" و"بي بي سي"، فقد قال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" في إفادة إعلامية إنه بفضل القدرات الجينية المثيرة للإعجاب للجنوب أفريقيين، اكتشفت بريطانيا حالتين من سلالة جديدة أخرى من الفيروس.وقال الوزير إن كلا الحالتين خالطا حالتين مصابتين بالسلالة من جنوب أفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية.وفي جنوب أفريقيا، تم إلقاء اللوم على السلالة المعروفة الجديدة المعروفة باسم "‎501-point-V2‏"، في الارتفاع الأخير في عدد الإصابات.وقال وزير الصحة البريطاني إن هذه السلالة الجديدة مثيرة للقلق، لأنها أكثر قابلية للانتقال والعدوى، ويبدو أنها تحورت أكثر من السلالة التي تسببت بالفعل في إحداث فوضى في المملكة المتحدة.