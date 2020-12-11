زوجة وزير العدل تتعهد باستئناف الحكم بالسجن في فضيحة الاحتيال الأكاديمي

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تعهد الممثلون القانونيون لزوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، التي حُكم عليها بالسجن أربع سنوات في فضيحة الاحتيال الأكاديمي أمس الأربعاء، باستئناف حكم المحكمة.وكشف "كيم تشيل جون"، محامي "تشونغ كيونغ شيم"، عن ذلك في لقاء مع الصحفيين بعد سماعه لما وصفه بالحكم "المحرج" و"المخيب للآمال".وقال "كيم" إنه لا يستطيع الموافقة على قرار المحكمة، وأضاف أن العديد من الفرضيات والافتراضات التي سعوا لبيان بطلانها في عملية التحقيق قد تكررت في الحكم.وتساءل كذلك عن حيادية حكم المحكمة، متكهنًا أنه قد يكون متحيزًا ضد جهودهم لكشف الحقيقة ولدرء الآراء العامة السلبية بشكل كبير للمتهمين.وفي غضون ذلك، أصدر المدعون العامون الذين تناولوا القضية، بيانًا عبروا فيه عن احترامهم للحكم، وشكروا هيئة المحكمة على مداولاتها.وقد تم توجيه الاتهام إلى "تشونغ"، الأستاذة في جامعة "دونغ يانغ"، في نوفمبر من العام الماضي بخمسة عشر تهمة بالاحتيال تتعلق بقبول ابنتها في الكلية، والقيام باستثمارات مشبوهة في صندوق استثماري خاص للأسهم.وتم إدانتها في جميع تهم الاحتيال الأكاديمي، وإدانتها جزئيًّا في تهم تتعلق بانتهاك قوانين سوق رأس المال وإتلاف الأدلة.وقد جذبت القضية قدرًا هائلًا من اهتمام الرأي العام، حيث يرى الكثيرون أنها مثال نموذجي على ما يسمى بـ "فرصة الوالدين"، أو استخدام المكانة والمال والنفوذ لتحقيق مصلحة الأبناء، في حين يرى المدافعون عن زوجة الوزير أن القضية تأتي في إطار جهود النيابة العامة وأحزاب المعارضة لعرقلة الإصلاح النيابة والقضاء، بعد أن بدأ الوزير السابق في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية ضد النيابة العامة.