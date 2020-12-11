الذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الماليزية

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قررت كوريا وماليزيا تعزيز التعاون في مجال الثقافة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس بأنها أبرمت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الثقافة والفن والتراث مع نظيرتها الماليزية.واتفقت الدولتان على تعزيز التعاون بين الأجهزة المتعلقة بالثقافة والفن والتراث، وتفعيل الأنشطة الثقافية في مجالات الأدب وفن العروض والفن المرئي، وإقامة المعارض الخاصة لعلم الآثار وعلم المتاحف والمواد الوثائقية، وتبادل المنشورات الثقافية والمواد السمعية والبصرية. كما اتفقتا أيضًا على التعاون في البحث والتطوير من خلال تبادل المعلومات مثل الخبرات والمنشورات الثقافية، والتعليم والتدريب المتعلقين بالثقافة والفن والآثار، وترويج المعارض والعروض الفنية وغيرها.ومن هذا المنطلق، تخطط الوزارة الكورية لعقد ندوة عن بعد مع الجانب الماليزي حول تصدير المنشورات في النصف الأول من العام المقبل، وافتتاح مركز ثقافي كوري في ماليزيا عام 2023 لاستخدامه كمركز للتبادل الثقافي التفاعلي.وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ او" إنه من المهم جدا التبادل والتعاون مع دول الجنوب الجديد من أجل التغلب على أزمة جائحة كورونا وبناء أمة للسلام والازدهار تضع الأولوية على الإنسان، مؤكدا على أن تعزيز التبادل والتعاون مع دول الجنوب الجديد سيكون نقطة تحول مهمة لتعزيز التضامن والتبادلات مع آسيا.