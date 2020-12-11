اجتماع فيديو بين نائبي وزيري الخارجية الكوري والصيني

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عقد "تشيه جونغ كون" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري أمس اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره الصيني "رو وي تشونغ" ناقش معه فيه عددا من الشؤون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك مكافحة جائحة كورونا.وشرح مسؤول في الوزارة الكورية أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة ما اتفق عليه في مباحثات وزيري خارجية البلدين في الشهر الماضي، مضيفا أن الاجتماع تناول محتوى المباحثات بشكل شامل.وقرر الجانبان الكوري والصيني مواصلة الاتصالات الوثيقة فيما يتعلق بمسألة دخول طائرة عسكرية صينية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية يوم 22 من هذا الشهر. وكانت الوزارة الكورية قد أعربت عن الاستياء على ذلك تجاه الجانب الصيني ودعته إلى منع التكرار.كما اتفقا على تنفيذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ عام التبادلات الثقافية الكورية الصينية خلال عامي 2021 و2022 وإطلاق لجنة تطوير العلاقات الكورية الصينية للمستقبل استعدادا للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.بالإضافة إلى ذلك وافق الطرفان على زيادة التبادلات البشرية باستمرار مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية من خلال تبسيط إجراءات الدخول وتوسيع الرحلات الجوية بينهما.وبعد إخفاق تحقيق زيارة الزعيم الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا في غضون هذا العام لأسباب عديدة بما في ذلك أوضاع جائحة كورونا، قرر الجانبان أن يعملا على المزيد من التبادلات والاتصالات عالية المستوى والتي تؤثر كثيرا على تقدم العلاقات بين البلدين.