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تم رسم الخطة الأساسية لسياسات الشباب في البلاد، والتي تحتوي على توفير 273 ألف بيت من بيوت الشباب بحلول عام 2025.وعقدت الحكومة الكورية أمس الاجتماع الثاني للجنة تنسيق سياسات الشباب في مقر سيول الحكومي برئاسة رئيس الوزراء "جونغ سي كيون"، حيث وضعت المرحلة الأولى من الخطة الأساسية لسياسات الشباب.وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشباب الكوريين الذين يعيشون دون أدنى معيار للإقامة حوالي 260 ألف شاب. وصرحت الحكومة بأنها ستعمل على خفض عددهم بـ10 %.وتحقيقا لهذا الغرض، تنوي الحكومة تقديم 243 ألف بيت للشباب و30 ألف مبيتا خاصا لطلاب الجامعات حتى عام 2025.وقالت الحكومة إنها ستخصص بيوت الإيجار العامة للشباب محدودي الدخل الذين يقيمون في المساكن الخاصة لممتحني امتحانات الوظائف الحكومية أو البيوت تحت الأرض.وقد تم اعتبار أصوات الشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا وغيرها على وضع هذه السياسات.كما تخطط الحكومة لتوفير فرص عمل عامة في مجال التقنية الرقمية وتقديم المعونات الخاصة للتوظيف إلى الشباب حتى يستفيد من السياسة مليون و28 ألف شاب بحلول عام 2025.وكتب الرئيس الكوري "مون جيه إين" تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه تم تكوين بيئة مؤسسية لتحقيق الشباب آحلامهم. وأضاف أن تلك السياسات تمثل أول خطوة جادة لتغيير حياة الشباب.