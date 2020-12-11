شركات بناء السفن الكورية الكبيرة تفوز بعقود ضخمة خلال 3 أيام

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نجحت كبرى شركات بناء السفن الكورية الثلاث -وهي الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة سامسونغ للصناعة الثقيلة وشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية- في الفوز بعدد من العقود الخاصة لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الشحن خلال 3 أيام، في صفقات تبلغ قيمتها 5 تريليونات وون. وذلك بعد أن كانت تعاني من الصعوبات في الفوز بالصفقات خلال النصف الأول من هذا العام.وصرحت الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية أمس بأنها أبرمت عقودا لبناء 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع شركات في برمودا وبنما، تبلغ قيمتها 612 مليارا و200 مليون وون.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة فازت بعقود خاصة لبناء 9 ناقلات على مدار 3 أيام منذ يوم 21 من هذا الشهر بقيمة تريليون و823 مليارا و700 مليون وون.كما قالت شركة سامسونغ للصناعة الثقيلة إنها فازت بعقد لبناء 4 ناقلات تبلغ قيمته 815 مليار وون من شركة أفريقية. ويشار إلى أنها نجحت في الفوز بعقود لبناء 8 ناقلات تبلغ قيمتها تريليون و630 مليار وون خلال 3 أيام.أما شركة ديو لبناء السفن فقد فازت بعقد كبير مع شركة أوربية لبناء 6 ناقلات تبلغ قيمتها تريليون و83 مليارا و600 مليون وون.وبلغ إجمالي عدد السفن التي فازت هذه الشركات الكورية الثلاث بعقود خاصة لبنائها على مدار 3 أيام منذ يوم 21 من هذا الشهر، 30 سفينة، وتبلغ إجمالي قيمة عقودها 5 تريليونات و100 مليار وون.