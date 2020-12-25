المحكمة ترفع مؤقتًا إيقاف المدعي العام عن العمل

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أصدرت محكمة سيول الإدارية الأمر القضائي الذي طلبه المدعي العام الأعلى "يون صوك يول" بوقف تعليقه عن العمل الذي قررته اللجنة التأديبية بوزارة العدل.واتخذت محكمة سيول الإدارية القرار مساء الخميس، بعد ساعات من اختتام الجولة الثانية من جلسة الاستماع في القضية، حيث قبلت حجة محامي "يون" بأن إيقافه عن العمل تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.وسوف يعود المدعي العام إلى عمله اليوم الجمعة، بعد 8 أيام من تقدمه بطلب سحب العقوبة.وقررت المحكمة رفع التعليق مؤقتًا لمدة 30 يومًا، مما يؤدي فعليًّا إلى إسقاط الإجراءات التأديبية، حيث من المستبعد أن تُختتَم المداولات قبل يوليو، عندما ستنتهي ولاية "يون".وقد تم إيقاف المدعي العام في الأربعاء من الأسبوع الماضي، وهو أمر غير مسبوق، حيث أعلنت لجنة وزارة العدل التأديبية أن "يون" مذنب في أربع من مجموع ست تهم تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي والقانوني، بما في ذلك المراقبة غير القانونية للقضاة الذين ينظرون القضايا التي تورط فيها شخصيات من المعسكر الحاكم.وقد وافق الرئيس "مون جيه إين" على قرار اللجنة في وقت لاحق من اليوم، بناء على توصية من وزيرة العدل "تشو مي إيه"، التي أثارت مزاعم سوء السلوك ضد "يون".