الحكومة تسعى إلى تأمين اللقاحات قبل الموعد المخطط له

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن الحكومة تتحدث باستمرار مع الشركات المطورة للقاح فيروس كورونا المستجد، لتطعيم الشعب الكوري في وقت مبكر عما كان مقررًا، وسط تفشي الفيروس.وكشف "يانغ دونغ-كيو"، المسؤول الكبير في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن الجهود المبذولة في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الخميس، حيث شرح إعلان الحكومة في وقت سابق من اليوم أنها وقعت صفقات لشراء اللقاح مع شركتي "يانسن" و"فايزر".وردًّا على سؤال حول موعد وصول اللقاحات إلى البلاد، قال "يانغ" إن لقاحات شركة "أسترا زينكا" من المقرر أن تصل أولًا في وقت ما في الربع الأول من العام المقبل، ثم اللقاحات من شركة "يانسن" في الربع الثاني ومن شركة "فايزر" في الربع الثالث.وأكد أنه حتى بعد توقيع الصفقات، كانت الحكومة في نقاش مستمر مع شركات الأدوية لتعجيل الجدول الزمني.وبالنسبة إلى موعد بدء الكوريين الجنوبيين في الحصول على اللقاحات، رفض "يانغ" التعليق بالتفصيل، لكنه قال إنه يتم وضع خطط التطعيم التي تأخذ في الاعتبار تاريخ التوريد وخصائص اللقاح وفعاليته، مضيفًا أن الهدف هو إكمال التطعيمات بحلول نهاية العام القادم.