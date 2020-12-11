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السياسية

ردود فعل حزبية متباينة على رفع إيقاف المدعى العام عن العمل

Write: 2020-12-25 14:11:31Update: 2020-12-25 14:36:50

ردود فعل حزبية متباينة على رفع إيقاف المدعى العام عن العمل

Photo : YONHAP News

أعرب المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية عن ردود فعل متباينة، بعد إصدار محكمة سيول الإدارية أمرا قضائيًّا يقضي برفع إيقاف المدعي العام "يون سوك يول" عن العمل لمدة شهرين.
ورحب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بإصدار ذلك الأمر، ووصفه بأنه هدية عيد الميلاد.
وقال إن المدعى العام "يون" سيعود إلى مكانه الأصلي الذي يجب أن يكون فيه.
وأكد أن الحكم الصحيح للمحكمة منع محاولة لإحداث تغيير للأسوأ للنيابة خلف ستار إصلاحها، داعيًا الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم إلى قبول الأمر القضائي بتواضع.
كما رحب حزب الشعب المعارض الصغير أيضا بقرار المحكمة، ووصفه بأنه قرار حكيم.
أما الحزب الديمقراطي الحاكم فأعرب عن أسفه الشديد للأمر القضائي، قائلا إن حكم المحكمة هذا سيضر باستقرار السلطة الإدارية، وثقة الشعب بالسلطة القضائية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة الانقسام في الرأي العام.
وقال حزب العدالة المعارض الصغير إننا يجب أن نحترم الحكم الذي أصدرته المحكمة.
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