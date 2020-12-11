حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا 1,200 حالة لأول مرة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ ألفا و216 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 54 ألفا و770 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 1,191 حالة محلية المصدر، منها 550 حالة في سيول، و257 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و79 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و67 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و55 حالة في مدينة إنتشون، و42 حالة في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، و35 حالة في مدينة كوانغ جو، و21 حالة في مدينة ديغو، و20 حالة في جزيرة جيجو، و14 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و13 حالة في كل من مدينة ديجون ومقاطعة كانغ وان، و12 حالة في كل من مدينة أولسان ومقاطعة شمال تشولا، و4 حالات في مقاطعة جنوب تشولا، وحالة واحدة في مدينة سيجونغ.أما حالات الإصابة الـ25 الأخرى فكانت لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 773 وفاة حتى الآن.