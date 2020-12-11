كوريا الثلاثون في العالم من حيث مؤشر تريليما للطاقة 2020

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طبقا لترتيب الدول في مؤشر "تريليما" للطاقة للعام 2020 الذي نشره مجلس الطاقة العالمي مؤخرا، تم تصنيف كوريا الجنوبية في المرتبة الثلاثين من بين 37 دولة عضوا في مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.وأفاد الترتيب بأن مؤشر تريليما للطاقة لكوريا الجنوبية سجل 73.4 نقطة من 100 نقطة هذا العام، بعد أن كان 71.7 نقطة في العام الماضي، محتلة بذلك المرتبة الحادية والثلاثين من بين 128 دولة في العالم، بعد أن كانت في المرتبة السابعة والثلاثين في العام الماضي.ويعتمد المؤشر على دراسة ثلاثة مستويات هي أمن الطاقة والإنصاف في مجال الطاقة والاستدامة البيئية.وحصلت كوريا الجنوبية على 97.1 نقطة في الإنصاف في مجال الطاقة، و60.5 نقطة في الاستدامة البيئية، و64.3 نقطة في أمن الطاقة.وحلت سويسرا في المرتبة الأولى في مؤشر تريليما للطاقة لهذا العام، وتلتها السويد والدانمارك في المرتبتين الثانية والثالثة، بينما حلت النمسا وفنلندا في المرتبة الرابعة، وصنفت فرنسا وبريطانيا في المرتبة الخامسة.