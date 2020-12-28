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الاقتصادية

أسعار المنازل في كوريا تشهد أعلى ارتفاع منذ 14 عاما

Write: 2020-12-28 10:06:40

أسعار المنازل في كوريا تشهد أعلى ارتفاع منذ 14 عاما

أظهرت بيانات حديثة أن أسعار المساكن في كوريا الجنوبية قد ارتفعت بأقصى وتيرة منذ 14 عاما في هذا العام، بينما سجلت إيجارات المنازل بنظام "جون سيه" أكبر نمو منذ تسع سنوات.
ووفقا لبيانات صادرة عن بنك "كوك مين" أمس الأحد، نمت أسعار المساكن في البلاد بنسبة 8.35% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا الرقم الجديد أكبر نمو منذ عام 2006، عندما ارتفعت أسعار المساكن خلال تلك الفترة من حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون" بنسبة 11.6%.
وارتفعت إيجارات المنازل بنظام "جون سيه" في جميع أنحاء البلاد بنسبة 6.54% على أساس سنوي في ديسمبر، لتحقق أكبر زيادة منذ تسع سنوات.
ويذكر أن نظام "جون سيه" عبارة عن طريقة تأجير فريدة من نوعها في كوريا، حيث يدفع المستأجرون وديعة ضخمة لمالكي المباني بدلا من الإيجار الشهري.

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