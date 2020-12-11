تمديد تطبيق المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة سيول

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الإبقاء على قيود التباعد الاجتماعي الحالية في منطقة سيول الكبرى حتى يوم 3 يناير، وعدم رفعها إلى المستوى الثالث، على الرغم من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة أمس الأحد إن التباعد من المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار من فيروس كورونا المكون من خمس مستويات، سيظل ساريا في منطقة العاصمة، بينما ستظل بقية البلاد خاضعة لقيود المستوى 2، وذلك حتى يوم 3 يناير. وأضافت السلطات الصحية أنها ستراقب حالة انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع القادم، وستجري مراجعة شاملة لتدابير التباعد الاجتماعي، لعمل تعديلات قبل يوم 3 يناير.وينص المستوى 2.5 على حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصا، لكنه يتم بالفعل تطبيق تدابير أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك حظر التجمعات الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص على مستوى البلاد.ومع توسيع نطاق قواعد التباعد الحالية، أعلنت السلطات الصحية عن إجراءات مشددة على سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، وحظرها من تقديم طاولات للعملاء الذين يشترون المشروبات فقط أو الحلويات. وحث وزير الصحة "كون دوك تشول" المواطنين على المثابرة قليلا وتجنب التجمعات الخاصة، مؤكدا أن البلاد لا تزال في أزمة محفوفة بالمخاطر.