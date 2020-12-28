الحكومة الكورية تقدم منحة إغاثة للشركات الصغيرة المتضررة من كورونا

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قررت الحكومة الكورية تقديم منح إغاثة تصل إلى ثلاثة ملايين وون لأصحاب الشركات الصغيرة الذين تضرروا من الموجة الثالثة من تفشي وباء كورونا.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "تشيه إين هو" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع سياسي رفيع المستوى بين الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم في مقر البرلمان.وقرر التكتل الحاكم تقديم مليون وون لجميع أصحاب الشركات الصغيرة، ومنح مبلغ مليون وون إضافي للمتاجر الخاضعة لقيود جزئية، ومبلغ مليوني وون إضافي للشركات التي اضطرت للإغلاق بالكامل بسبب إجراءات الحجر الصحي المشددة.وتخطط الحكومة لتقديم منح الإغاثة في شهر يناير القادم، كما أعلنت الحكومة أنها سترفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات الذين خفضوا إيجارات الشركات الصغيرة طوعا إلى 70%، من نسبة 50% الحالية.وسوف تكشف الحكومة عن تفاصيل برنامج الإغاثة الاقتصادي يوم الغد الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الوزراء واجتماع الحكومة.