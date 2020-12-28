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الدولية

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19 مليونا

Write: 2020-12-28 10:09:37

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19 مليونا

Photo : YONHAP News

وفقا لبيانات صادرة عن من جامعة "جونز هوبكنز"، تجاوز عدد الإصابات التراكمي في الولايات المتحدة 19 مليونا أمس الأحد، بينما تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس 333 ألفا.
وكان عدد الإصابات في الولايات المتحدة قد بلغ 18 مليونا يوم 21 ديسمبر، وبالتالي فقد زاد هذا العدد بمقدار مليون حالة خلال ستة أيام فقط.
وقد استغرق الأمر 98 يوما حتى وصلت الولايات المتحدة إلى أول مليون حالة من تفشي المرض يوم 20 يناير الماضي، لكن وتيرة الزيادة ظلت تنمو بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضافت الولايات المتحدة مليون حالة لتصل إلى 16 مليونا خلال أربعة أيام، وهي أقصر فترة لمليون حالة، كما استغرق الأمر أربعة أيام فقط حتى يرتفع العدد من 17 مليونا إلى 18 مليونا.
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