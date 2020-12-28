اجتماع للجنة اختيار المرشحين لمنصب رئيس وكالة مكافحة الفساد

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من المقرر أن تجتمع اليوم الاثنين اللجنة المكلفة بالتوصية بالمرشحين النهائيين لرئاسة مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، حيث تخطط اللجنة لعقد جلسة في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم في مقر البرلمان لاختيار اثنين من المرشحين النهائيين.ووفقا للقانون المعدل الذي تم إقراره مؤخرا على الرغم من الاحتجاج الشديد من المعارضة، ستحتاج اللجنة إلى موافقة خمسة على الأقل من بين أعضائها السبعة، لتسمية المرشحين.ويتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم موقفا مفاده أنه يجب اختيار المرشحين النهائيين اليوم الاثنين لضمان انطلاق الهيئة بكامل طاقتها في أوائل العام القادم.وفي المقابل، يرفض حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي هذه الخطة، مشيرا إلى أن القانون المعدل يجرد المعارضة من سلطاتها لعرقلة عملية إطلاق الهيئة الجديدة، وأن المحكمة الدستورية لم تقرر بعد ما إذا كان ذلك التعديل دستوريا أم لا.