معدلات معارضة الرئيس الكوري مون تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

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سجلت معدلات معارضة الرئيس الكوري "مون جيه إين" أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري على 2008 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 36.7%، بانخفاض قدره 2.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 59.7%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ تولي الرئيس "مون" للسلطة.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 33.8%، بزيادة قدرها 2.23%، فيما سجلت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 29.3%، بانخفاض نسبته 1.3%، مسجلة بذلك أقل مستوياتها.وتلاهما كل من حزب الديمقراطية المفتوح بـ6.5%، وحزب الشعب بـ6.4%، وحزب العدالة بـ4.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2.2%.