43.3% من المواطنين الكوريين العاديين يعتقدون أن المجتمع الكوري غير عادل

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طبقا لنتائج مسح أجرته هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، قال 43.3% من المواطنين الكوريين العاديين إن المجتمع الكوري غاير عادل، فيما اعتقد 45.1% من رجال الأعمال و41.6% من الخبراء و14.6% من الموظفين الحكوميين أن المجتمع الكوري ناقص العدالة.وأشارت نتائج المسح إلى أن 45.4% من الموظفين الحكوميين المشاركين في المسح قالوا إن المجتمع الكوري عادل.وكانت هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية قد أجرت مسحا على 4 آلاف و530 شخصا، من بينهم ألف و400 من المواطنين العاديين، و700 من رجال الأعمال، و630 من الخبراء، و400 من الأجانب، وألف و400 من الموظفين الحكوميين، على مرحلتين، الأولى في شهر يونيو والأخري في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.كما أشارت نتائج المسح إلى أن 48.8% من المواطنين العاديين، و36.4% من رجال الأعمال، و32.2% من الخبراء، و13.8% من الأجانب، و6.1% من الموظفين الحكوميين يعتقدون أن الفساد سائد في المجتمع الكوري.وكان 63% من المواطنين العاديين قد قالوا إن الفساد سائد في المجتمع الكوري في مسح العام الماضي.وقالت نتائج المسح إن المواطنين العاديين ورجال الأعمال والخبراء والموظفين الحكوميين أكدوا على ضرورة العدالة والإنصاف في تطبيق القوانين من أجل تحقيق العدالة في المجتمع الكوري، فيما أكد الأجانب على أهمية عدالة التوزيع الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق ذلك الغرض.