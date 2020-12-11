كوريا الشمالية تسجل 0.4% من النمو الاقتصادي العام الماضي

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تبين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية بلغ 0.4% في العام الماضي، مسجلا بذلك أول انتعاش منذ 3 سنوات.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية 35.3 تريليون وون في العام الماضي، فيما بلغ نظيره في كوريا الجنوبية 1,919 تريليون وون.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي الكوري الشمالي بلغ 0.4% العام الماضي، بعد أن كان قد سجل انخفاضا بنسبة 3.5% عام 2017 و4.1% عام 2018.كما أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الشمالية بلغ مليونا و410 ألف وون العام الماضي، بانخفاض مقداره 20 ألف وون مقارنة بالعام الأسبق، بينما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 37 مليونا و440 ألف وون.وقال إن حجم حصاد الأرز في كوريا الشمالية بلغ مليونين و240 ألف طن العام الماضي، فيما بلغ الحجم في كوريا الجنوبية 3 ملايين و740 ألف طن.وبلغ إجمالي حجم التجارة لكوريا الشمالية 3 مليارات و240 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم تجارة كوريا الجنوبية تريليونا و45.6 مليار دولار.ومن بين المنتجات التصديرية الرئيسية لكوريا الشمالية، الساعات ومكوناتها، حيث بلغ نصيبها من إجمالي حجم صادراتها 17.8%.أما أكثر المنتجات المستوردة فهي الوقود المعدني والزيوت المعدنية.وحلت الصين المرتبة الأولى من حيث حجم تجارة كوريا الشمالية معها، وتلاها كل من روسيا وفيتنام والهند.وبلغ عدد سكان الكوريتين 76 مليونا و960 ألف نسمة، منهم 25 مليونا و250 ألفا في كوريا الشمالية و51 مليونا و710 ألفا في كوريا الجنوبية.