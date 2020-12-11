البرلمان يوافق على تعيين بيون تشانغ هوم وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل

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وافق البرلمان الكوري على تعيين "بيون تشانغ هوم" وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل، في اقتراع جري اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة البرلمانية لشؤون الأراضي والبنية التحتية والنقل، بتأييد 17 صوتا من أعضاء اللجنة التابعين للحزب الديمقراطي الحاكم من بين 26 صوتا.وشارك أعضاء اللجنة التابعين لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في الاجتماع، لكنهم لم يشاركوا في الاقتراع، قائلين إن نتائج جلسة استماع للوزير المرشح "بيون" أشارت إلى أنه شخص غير مؤهل لمنصب الوزير، وأن تعيينه سيتسبب في فشل الحكومة في سياستها العقارية.ومن جانبهم، قال أعضاء اللجنة التابعون للحزب الحاكم إن عدم الموافقة على تعيين الوزير "بيون" بسبب المزاعم التي أثارها الحزب المعارض الرئيسي سيعرقل مسيرة الإصلاح في المستقبل.وقالت النائبة "شيم سانغ جونغ" التابعة لحزب العدالة المعارض الصغير إنها لا تعترض على موافقة البرلمان على تعيين الوزير "بيون" بناء على الإجراءات القانونية، لكنها أضافت أن هذه الموافقة لا تعني أنها توافق على قيام الرئيس "مون جيه إين" بتعيينه.