كوريا الجنوبية تؤكد وجود سلالة كورونا الجديدة لدى الوافدين من بريطانيا

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تم لأول مرة تأكيد الإصابة بسلالة كورونا المتحورة الجديدة في كوريا الجنوبية، والتي بدأت تتفشى على نطاق واسع في العالم.وقالت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن نتائج اختبارات العينات للمصابين الثلاثة من أسرة كورية قادمة من بريطانيا يوم الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، أفادت بأنهم مصابون بسلالة كورونا الجديدة بريطانية المصدر، مشيرة إلى أنهم يخضعون الآن للحجر الصحي.وأضافت الهيئة أنها كثفت عمليات التفتيش في الحجر الصحي لمنع تدفق السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى البلاد، والتي نشأت في بريطانيا وتوسع نطاق انتشارها لتشمل مختلف دول العالم.ومن جهة ثانية، قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في بيان صحفي أمس الأحد، إنها تحاول الحصول على عينات من المتوفى بتلك السلالة لإجراء المزيد من الاختبارات، موضحة أن النتائج ستصدر في الأسبوع الأول من الشهر القادم.وقد عاد الرجل، الذي كان في الثمانينيات من عمره، من بريطانيا يوم 13 ديسمبر، وظل في العزل الذاتي في "كو يانغ" بمقاطعة كيونغ كي، ولكن تم نقله إلى مستشفى محلي بعد تعرضه لسكتة قلبية صباح يوم السبت، وبعد وفاته، أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.