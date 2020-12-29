الرئيس يعين وزيريْ الأراضي والمساواة بين الجنسين

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عيّن الرئيس "مون جيه إين" كلًّا من "بيون تشانغ هُم" وزيرا للأراضي و"تشونغ يونغ إيه" وزيرة للمساواة بين الجنسين والأسرة.وأعلن المكتب الرئاسي عن تعيين مون للمرشحيْن أمس الاثنين بعد أن تبنت اللجنة البرلمانية للأراضي والبنية التحتية والنقل، واللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين والأسرة، تقرير جلسة تأكيد تعيين "بيون" و"تشونغ" في وقت سابق من يوم أمس. وبذلك، سيبدأ الوزيران الجديدان أعمالهما رسميا اليوم الثلاثاء.وفي حين تم اعتماد تقرير جلسة التأكيد بشأن "تشونغ" بالإجماع، انقسمت لجنة الأراضي البرلمانية على أسس حزبية، حيث امتنع جميع الأعضاء التسعة من حزب المعارضة الرئيسي، حزب "قوة الشعب"، عن التصويت وسط الجدل حول بعض تصريحات سابقة صدرت عن "بيون". ففي أثناء عمله كرئيس لمؤسسة سيول للإسكان، أدلى "بيون" بتعليق حول وفاة عامل شاب غير منتظم في أثناء عمله في محطة مترو أنفاق سيول في عام 2016، حيث بدا وكأنه يلوم العامل على إهماله الشخصي. وقد اعتذر "بيون" في وقت لاحق عن هذا التعليق.وبذلك، يكون التعديل الوزاري الذي كان الرئيس قد أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر قد اكتمل، حيث ضم أربعة مسؤولين، بما في ذلك تعيين وزير الداخلية والسلامة "جون هيه تشول"، ووزير الصحة والرعاية "كون دوك تشول".