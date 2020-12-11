القوات الأمريكية في كوريا تبحث تطعيم الجنود والموظفين

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طلبت قيادة القوات الأمريكية في كوريا عقد اجتماع رسمي مع الحكومة الكورية لمناقشة مسألة توزيع لقاحات فيروس كورونا على القوات الكورية العاملة ضمن عمليات الدعم الكوري للقوات الأمريكية والموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية.ووفقا لتصريحات أدلى بها مسؤول حكومي كوري، فقد طلبت قيادة القوات الأمريكية في كوريا من وزارة الدفاع أمس الاثنين عقد اجتماع رسمي لمناقشة هذه المسألة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن بدأ البلدان الحليفان مناقشات على مستوى العمل في هذا الشأن.وقال المسؤول الكوري إن الجانبين سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتطعيم، بما في ذلك كيفية الاستجابة للآثار السلبية المحتملة للتطعيم. ويدرس الجيش الأمريكي السماح للجنود والموظفين الكوريين بالتطعيم على أساس طوعي.وكانت القوات الأمريكية في كوريا قد تلقت يوم الجمعة الماضي أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ، وتخطط لبدء توزيعها على العاملين في الرعاية الصحية والجنود في الخطوط الأمامية اليوم الثلاثاء.