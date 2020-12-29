مواقف حزبية متباينة إزاء المرشحين لرئاسة وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين

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أصدرت الأحزاب السياسية الكورية ردودا متباينة إزاء قرار اللجنة البرلمانية المكلفة بالتوصية بمرشحيْن نهائيين لرئاسة وكالة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، حيث قال المعسكر الحاكم إن إطلاق وكالة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين أمر بالغ الأهمية لضمان شفافية واستقلالية النيابة العامة عن من هم في السلطة.لكن نواب البرلمان من المعسكر المعارض يزعمون أن رئيس تلك الوكالة قد يُستخدم لإجبار وكلاء النيابة على التراجع عن التحقيقات الحساسة سياسيا.وقد رحب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "تشيه إين هو" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين بترشيح القاضي البارز في المحكمة الدستورية "كيم جين أوك" ونائب رئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية "لي غُن لي"، قائلا إن كليهما مناسب للمنصب الذي يتطلب الإنصاف والحياد السياسي.وجاءت توصية اللجنة المكونة من سبعة أعضاء بعد ستة أيام من إقرار تعديلات على القانون الخاص باللجنة، والتي أعاقت فعليا سلطة النقض من جانب المعارضة. وقال "جو هو يونغ" زعيم الحزب المعارض إن حزبه لا يمكنه قبول تلك التوصيات التي وصفها بأنها "تفتقر إلى الشرعية".