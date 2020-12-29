القوات الأمريكية في كوريا تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم

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ستبدأ القوات الأمريكية في كوريا في إعطاء الجرعات الأولية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بدءا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.وقال مسؤول في القوات الأمريكية في كوريا إن التطعيم سيبدأ صباح الثلاثاء باستخدام لقاح موديرنا الذي حصل على إذن استخدام للطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وقد تلقت القوات الأمريكية في كوريا الشحنة الأولى من لقاح موديرنا يوم الجمعة وتم اختيار معسكر "همفريز" من قبل الحكومة الأمريكية كواحد من أربعة مواقع خارج الولايات المتحدة لتلقى التطعيم الأولي. وأوضحت قيادة القوات الأمريكية في كوريا أن المجموعة الأولية ستتكون من العاملين في مجال الرعاية الصحية والجنود في الخطوط الأمامية في معسكر همفريز التابع للجيش الأمريكي في مدينة "بيونغ تيك"، وفي قاعدتيْ "أوسان" وكون سان" الجويتين، ولكن سيتم توزيع اللقاح على أساس تطوعي.وأكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا "لي بيترز" أن القوات تلقت ما يكفي من اللقاحات للمرحلة الأولية كما هو مستهدف من قبل وزارة الدفاع، لكنه لم يكشف عن عدد الجرعات التي تلقتها القيادة، مشيرا إلى "الاعتبارات الأمنية".وفي الوقت نفسه، طلبت القوات الأمريكية في كوريا عقد اجتماع رسمي مع الحكومة الكورية أمس الاثنين لمناقشة عملية توزيع اللقاح على أفراد القوات الكورية العاملة ضمن الدعم الكوري للجيش الأمريكي، والموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية.