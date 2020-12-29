الانتهاء من الخطوات القانونية لتصفية أصول ميتسوبيشي في كوريا

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تأمر محكمة كورية جنوبية بالتصفية القسرية لأصول شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة الموجودة في كوريا، لتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب، حيث دخلت الخطوة القانونية ذات الصلة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.وكانت محكمة منطقة ديجون قد اتخذت الخطوة القانونية في أكتوبر الماضي من خلال إصدار "إخطار عام" بحكمها، وهو إجراء بمثابة تسليم استثنائي يُستخدم عندما لا يتم تسليم المستندات القانونية إلى الأطراف المعنية.وبحسب الدوائر القضائية، فقد دخلت اثنتان من الوثائق القانونية الأربع الصادرة عن المحكمة حيز التنفيذ اليوم، بينما ستدخل الاثنتان الأخريان حيز التنفيذ يوم الخميس.وأكملت المحكمة مهمة تسليم المستندات القانونية لإخطار شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" بأنها بحاجة إلى بيع أصولها في كوريا الجنوبية، وهو شرط أساسي للتصفية النهائية، وأصبح التسليم ساري المفعول منذ يوم 10 نوفمبر.ويذكر أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية كانت قد أمرت شركة ميتسوبيشي في نوفمبر من عام 2018 بدفع تعويضات لخمسة كوريين من ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، بما يتراوح بين 100 إلى 150 مليون وون لكل منهم.