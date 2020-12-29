تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في ديسمبر

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تراجعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر الجاري بسبب إجراءات الحجر الصحي المشددة وسط الموجة الثالثة من وباء كورونا في كوريا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد بلغ 89.8 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 8.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ويعد هذا أول انخفاض شهري في المؤشر بعد شهرين متتاليين من الزيادة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر فرعي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن، والذي لم يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، بمقدار نقطتين على أساس شهري، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 132 نقطة في ديسمبر.