رئيس الوزراء الكوري يعتذر عن اندلاع عدوى كورونا في مركز اعتقال في سيول

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قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونغ سي كيون" اعتذارا للجمهور عن تفشي العدوى بفيروس كورونا في مركز احتجاز في العاصمة سيول.وقال تشونغ خلال ترؤسه اجتماعا حكوميا بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد إصابة 233 شخصا أمس الاثنين في مركز "دونغ بو" للاحتجاز في شرق سيول، مما رفع العدد التراكمي لعدد حالات الإصابة في ذلك المركز، الذي يُدار مباشرة بواسطة الحكومة، إلى 757 حالة. وأضاف تشونغ أنه من غير المرجح أن تؤدي مجموعة الإصابات العنقودية إلى المزيد من نقل العدوى في المجتمع لأن معظم الحالات المؤكدة هناك هم من السجناء، لكن مركز الاحتجاز قد يكتشف بعض الحالات بعد إجراء اختبارات إضافية.وأمر تشونغ وزارة العدل والسلطات الصحية ببذل كل الجهود لمنع انتشار الفيروس في المركز ومنع تكرار هذا الحادث.