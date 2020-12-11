زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية إلى 26% بحلول عام 2034

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من المقرر أن يتم زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية إلى مستوى 25.8% بحلول عام 2034، لتكون مصدرا رئيسيا للطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية.وستقوم الحكومة الكورية بتخفيف القيود وزيادة العائدات لأصحاب مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق ذلك الغرض.جاء ذلك في الخطة الأساسية الخامسة لتطوير التقنية الخاصة بالطاقة المتجددة واستخدامها وتوزيعها، والتي أقرتها الحكومة في اجتماع لمجلس سياسات الطاقة المتجددة عقد اليوم الثلاثاء، حيث بموجب هذه الخطة ستكون البلاد قادرة على توليد 82.2 غيغاواط من الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة عام 2034.وتقضي الخطة بإنشاء هيئة خاصة لإصدار تصريحات بناء محطات لطاقة الرياح، وتوفير المعلومات عن الأراضي الحكومية الخاملة المناسبة لبناء محطات للطاقة المتجددة عليها، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لمشروعات الطاقة المتجددة.