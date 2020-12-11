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الاقتصادية

ارتفاع مؤشر كمية الصادرات الكورية للشهر الثالث على التوالي

Write: 2020-12-29 11:09:43Update: 2020-12-29 11:33:58

ارتفاع مؤشر كمية الصادرات الكورية للشهر الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

شهدت الصادرات الكورية زيادة من حيث الكمية للشهر الثالث على التوالي.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، فقد سجل مؤشر كمية الصادرات الكورية في شهر نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن شهد زيادة بنسبة 13.4% في سبتمبر، و0.3% في أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر كمية صادرات أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية شهد زيادة بنسبة 12.2%، والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.6%.
وأضاف أن مؤشر كمية صادرات الفحم والمنتجات النفطية شهد انخفاضا بنسبة 27.9%، والآلات والمعدات بنسبة 12.7%.
وقال التقرير إن مؤشر قيمة الصادرات الكورية شهد زيادة بنسبة 3.8% في نوفمبر، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 9.3% في أغسطس و3.5% في أكتوبر، وزيادة بنسبة 7.6% في سبتمبر الماضي.
أما مؤشر كمية الواردات فارتفع بنسبة 9.1% في نوفمبر وللشهر الثالث على التوالي ، فيما انخفض مؤشر قيمة الواردات بنسبة 0.6% وللشهر الثامن على التوالي.
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