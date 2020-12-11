الحكومة تمنح عفوا خاصا لأكثر من 3 آلاف من المحتجزين

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قررت الحكومة الكورية منح عفو خاص لـ 3,024 من المحتجزين، بمن فيهم 2,920 من المدانين بارتكاب جرائم جنائية، و52 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلات الصغيرة، بالإضافة إلى 26 من المشاركين في المظاهرات ضد بناء قاعدة بحرية في جزيرة جيجو ونشر صواريخ ثاد.وسيكون هذا العفو الرابع منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" منصبه في شهر مايو عام 2017، وهو الأول منذ منح العفو الخاص في نهاية العام الماضي.وقالت وزارة العدل إن العفو الخاص لهذا العام ركز على معيشة الشعب والتعافي الاقتصادي ومراعاة الطبقة الفقيرة، حيث لم يشمل السياسيين ومرتكبي جرائم الانتخابات.وسيدخل القرار بمنح العفو الخاص حيز التنفيذ يوم الخميس القادم.وأعربت وزيرة العدل "تشو مي إيه" عن أملها في أن يكون العفو الخاص نقطة تحول للتغلب على العقبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، من خلال تحقيق الانسجام بين أفراد الشعب في العام الجديد.