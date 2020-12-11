كوريا الجنوبية تحصل على لقاحات من شركة مودرنا تكفي لـ20 مليون شخص

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قال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية ستحصل على لقاحات تكفي لتطعيم 20 مليون شخص من شركة "مودرنا".وأجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساء أمس الاثنين مكالمة هاتفية عبر الفيديو مع "سايفات بانسيل" الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، واتفق معه على توقيع صفقة لإمداد كوريا الجنوبية بلقاحات إضافية تكفي لـ20 مليون شخص.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كانغ مين سوك" إن اللقاحات التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية من شركة "مودرنا" ضعف كميتها التي كانت تسعى إلى الحصول عليها لتطعيم 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن أسعار اللقاحات سيتم تخفيضها بسبب زيادة الكمية التي ستشتريها كوريا الجنوبية.كما قال المتحدث "كانغ" أيضا إنه سيتم الإسراع في موعد تلقى كوريا الجنوبية اللقاحات من شركة "مودرنا"، مضيفا أن اللقاحات سيتم شحنها خلال الربع الثاني من العام الماضي بدلا من الربع الثالث.وأكد أن الحكومة ستبذل جهودا إضافية للتعجيل بموعد تلقى اللقاحات.وقال "كانغ" إن الرئيس "مون" أعرب عن أمله في توقيع الصفقة مع شركة "مودرنا" في غضون هذا العام.وفي حال توقيع صفقة مع شركة "مودرنا"، ستتمكن كوريا الجنوبية من ضمان الحصول على لقاحات تكفي لتطعيم 56 مليون شخص.