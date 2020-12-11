الحكومة تقدم دعما ماليا إلى ضحايا إجراءات التباعد الاجتماعي

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قررت الحكومة الكورية تقديم دعم مالي تبلغ قيمته 9.3 تريليون وون لـ5.8 مليون من الذين تعرضوا لخسائر مالية أو فشلوا في إيجاد وظائف في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي.جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء للجنة المركزية للتدابير الاقتصادية الطارئة، حيث سيتم تخصيص 5.1 تريليون وون من بين 9.3 تريليون وون في دعم 3 ملايين و90 ألفا من أصحاب المتاجر الصغيرة.وبموجب هذا القرار، سيتلقى أصحاب المتاجر الصغيرة تقل قيمة المبيعات السنوية لمتجرهم عن 400 مليون وون، وانخفض حجم مبيعاتهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما قيمته مليون وون.وستدفع الحكومة 3 ملايين وون لأصحاب المرافق الترفيهية والتعليمية والرياضية والمحلات الأخرى ذات الصلة الخاضعة للإغلاق.أما أصحاب المطاعم أو المقاهي أو مقاهي الإنترنت، فسيحصلون على دعم مالي تبلغ قيمته مليوني وون.وسيبدأ دفع هذا الدعم المالي اعتبارا من يوم الحادي عشر من يناير المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار الحكومة في الخامس يناير.