إقامة مراسم قرع الجرس عبر الإنترنت لمنع انتشار كورونا

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من المقرر إقامة مراسم قرع الجرس التقليدية السنوية في منتصف ليلة رأس السنة عبر الإنترنت لمنع انتشار فيروس كورونا.وقالت بلدية العاصمة سيول إن مراسم قرع الجرس لهذا العام سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للبلدية، بما في ذلك مواقع يوتيوب وفيسبوك، بالإضافة إلى قنوات تلفزيون الكي بي إس وتلفزيون آريرانغ الدولي.وستقوم بلدية سيول بتقديم خدمة الواقع الافتراضي 360 درجة عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، بالتعاون مع شركة "إس كي تيليكوم"، ليتمتع المشاهدون بتجربة مراسم قرع الجرس بشكل واقعي.الجدير بالذكر أن بلدية العاصمة سيول قد قررت يوم السادس من ديسمبر الجاري إلغاء مراسم فرع الجرس، وسط الزيادة الواسعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وتخطط البلدية لوضع إجراءات للتعامل مع الأشخاص الذين قد يتجمعون حول جناح الجرس "بو شين غاك" وسط العاصمة عشية رأس السنة الجديدة لتوديع العام القديم، من أجل منع انتشار فيروس كورونا.