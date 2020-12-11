87% من الكوريين يعتزمون الحصول على لقاحات كورونا

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أظهر مسح جديد أن ما يقرب من تسعة من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين على استعداد للحصول على لقاحات فيروس كورونا.وقالت مؤسسة "غالوب كوريا" لاستطلاعات الرأي أمس الثلاثاء إن 87% من المواطنين الكوريين البالغين الذي شملهم استطلاعٌ للرأي أجرته على مستوى البلاد خلال الشهر الماضي، وبلغ عددهم 1500 شخص، قد أعربوا عن نيتهم الحصول على اللقاحات عندما تصبح متاحة. وأوضحت أن 32% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيحصلون بالتأكيد على اللقاح، بينما قال 55% منهم إنهم من المحتمل أن يحصلوا عليه.وكانت هذه النتيجة أعلى من المعدل المتوسط البالغ 71% في استطلاع شمل 32 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية. ووفقا للمسح متعدد الجنسيات الذي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ومؤسسة "وين ورلد سيرفي"، استجاب الناس في فيتنام بشكل إيجابي أكثر للتطعيم ضد فيروس كورونا بنسبة 98%، وتلتها الهند والصين بنسبة 91%، وجاءت الدانمارك بنفس النسبة مثل كوريا الجنوبية، بينما كانت صربيا الأقل رغبة في التطعيم من بين الدول التي شملها الاستطلاع بنسبة 38%، وكانت كرواتيا وفرنسا ولبنان في مستوى يبلغ حوالي 45%.ويصل مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ 2.5%.