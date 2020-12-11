النيابة تحقق في قضية اعتداء تشمل نائب وزيرة العدل

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قررت النيابة العامة إجراء تحقيقات في شبهات بأن "لي يونغ غو" نائب وزيرة العدل قد تهرب من العقوبة بعد الاعتداء على سائق سيارة أجرة.ووفقا لمصادر في المجتمع القانوني أمس الثلاثاء، سيستدعي مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية رؤساء مجموعتين مدنيتين محافظتين قدمتا شكاوى جنائية ضد نائب الوزير من أجل استجوابه.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبطلت محكمة فعليا قرار وقف المدعي العام "يون صوك يول" لسوء السلوك المزعوم لمدة شهرين، والذي سلمته لجنة الانضباط بوزارة العدل التي كانت تضم "لي"، على الرغم من أن ذلك جاء ردا على الانتقادات المتزايدة لمعالجة الشرطة لقضية تتعلق بمسؤول حكومي رفيع المستوى.وكانت الشرطة قد استجوبت "لي" في أوائل نوفمبر، الذي كان في ذلك الوقت محاميا، بعد أن تشاجر مع سائق سيارة أجرة عندما حاول السائق إيقاظه أمام مجمع شقته في جنوب سيول. وبموجب قانون معدل، فإن أي شخص يعتدي على سائق أو يهدده في أثناء تشغيل السيارة يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون. ومع ذلك، تجنب "لي" تلك العقوبة بعد أن خلصت الشرطة إلى أن القضية ترقى إلى اعتداء عام لا يخضع للقانون الأكثر صرامة. وقد اتهمت الجماعتان المدنيتان الشرطة بإسقاط تحقيقها الأوليّ في القضية بطريقة مشكوك فيها وطالبتا بكشف الحقيقة.