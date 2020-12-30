المكتب الرئاسي يناقش إجراءات احتواء تفشي كورونا

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عقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا لمجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء لمناقشة الوضع في الداخل والخارج بشأن جائحة كورونا.وخلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الذي عُقد برئاسة "صوه هون" رئيس مكتب الأمن القومي، تعهد المشاركون بإجراء مراجعات باستمرار للإجراءات الدبلوماسية والأمنية اللازمة للمساعدة على تنفيذ إجراءات الحكومة بسلاسة، بهدف احتواء الارتفاع الأخير في الوباء داخل البلاد، كما قيموا التقدم المحرز في القضايا الرئيسية العالقة في الشؤون الخارجية والأمن القومي، وقرروا الاستجابة بشكل استباقي من خلال التعاون مع الدول ذات الصلة، وكذلك مواصلة الجهود لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام.كما قام مسؤولو مجلس الأمن القومي بتقييم عملية تسلم 12 قاعدة عسكرية أمريكية خلال هذا العام بعد عودة أربع قواعد أخرى العام الماضي، وتعهدوا بمواصلة الجهود ذات الصلة خلال العام القادم أيضا.