البحث عن أفراد طاقم قارب صيد انقلب بالقرب من جيجو

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تم إجراء عمليات بحث خلال الليل لإنقاذ أفراد طاقم قارب صيد انقلب قبالة سواحل جزيرة جيجو.وقالت قوات حرس السواحل في جيجو إنهم تلقوا بلاغا يفيد بأن سفينة يبلغ وزنها 39 طنا قد انقلبت في حوالي الساعة 7:44 من مساء الثلاثاء في المياه الواقعة إلى الشمال الغربي من ميناء جيجو، ويفترض أن أربعة كوريين جنوبيين وثلاثة إندونيسيين كانوا على متن تلك السفينة.وأوضحت قوات حرس السواحل أن عمال الإنقاذ عثروا على السفينة المقلوبة في الموقع في حوالي الساعة 9:10 مساء، لكنهم فشلوا في إخراج من كانوا على متنها فورا بسبب الرياح القوية والأمواج العالية.وقد جرفت الأمواج العالية السفينة واصطدمت بحاجز أمواج في الميناء في حوالي الساعة 4 من صباح يوم الأربعاء، مما تسبب في أضرار للسفينة. وقالت قوات حرس السواحل إنهم يحاولون معرفة درجة الضرر، وأن جهود البحث الشامل جارية حول الميناء.