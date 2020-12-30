موجة برد تجتاح كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

اجتاحت موجة برد شديدة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من البرد في المناطق الداخلية بالمنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصغرى في سيول قد انخفضت إلى سالب 10.6 درجة مئوية، وإلى سالب 20.5 درجة مئوية في منطقة "تشور وان" بمقاطعة "كانغ وان".ومن المتوقع أيضا أن تظل درجات الحرارة العليا في فترة ما بعد الظهيرة تحت الصفر المئوي في جميع أنحاء البلاد، بانخفاض أكثر من عشر درجات مقارنة بما كانت عليه في اليوم السابق. ومن المتوقع أن تستمر الموجة الباردة لفترة من الوقت، بعد أن تتوقف لفترة وجيزة بعد غد الجمعة.وسوف تتساقط الثلوج بغزارة عبر منطقة الساحل الغربي، مع توقع تساقط أكثر من 30 سنتيمترا من الثلوج في الأجزاء الغربية من مقاطعتي شمال وجنوب جولا حتى صباح الجمعة.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الجبلية في جزيرة جيجو وجزيرة أوللونغ وجزر دوكدو في البحر الشرقي أكثر من 50 سنتيمترا من الثلوج.