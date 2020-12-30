كوريا الشمالية تقرر عقد مؤتمر حزبها الحاكم في أوائل يناير

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أعلنت كوريا الشمالية أنها قررت عقد مؤتمر لحزب العمال الحاكم أوائل شهر يناير القادم.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، إن القرار اتخذ في اجتماع المكتب السياسي للحزب في اليوم السابق.وسيأتي المؤتمر الثامن للحزب بعد خمس سنوات من المؤتمر السابق في عام 2016، ومن المتوقع أن يعقد في الفترة ما بين 1 و10 يناير.وقالت الوكالة إن اجتماع المكتب السياسي فحص وأكد مؤهلات المندوبين ومقترحات تشكيل هيئة رئاسة وأعضاء منصة وأمانة مؤتمر الحزب المخطط له.وأضافت أن اجتماع المكتب السياسي أعرب عن تقديره لما تم إحرازه من إنجازات مبتكرة وتقدم في جميع المجالات خلال "حملة الـ80 يوما"، التي كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أطلقها لتحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية للبلاد قبل انعقاد مؤتمر الحزب.