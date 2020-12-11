تدهور معنويات الشركات الكورية في ديسمبر بسبب عودة ظهور فيروس كورونا

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تدهورت معنويات الشركات الكورية الجنوبية في شهر ديسمبر الجاري بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 75 نقطة، بانخفاض مقداره 3 نقاط مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر.ويذكر أن قراءة المؤشر الأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد. وقد قفز المؤشر بمقدار 10 نقاط في أكتوبر ليصل إلى 74 نقطة، ثم ارتفع إلى 78 نقطة في نوفمبر، لكن خط الصعود توقف في ديسمبر بسبب عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا. وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات المصنعة تراجع بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأعمال للشركات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار 5 نقاط، ليصل إلى 68 نقطة.