الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

تدهور معنويات الشركات الكورية في ديسمبر بسبب عودة ظهور فيروس كورونا

Write: 2020-12-30 10:51:13Update: 2020-12-30 10:52:04

تدهور معنويات الشركات الكورية في ديسمبر بسبب عودة ظهور فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

تدهورت معنويات الشركات الكورية الجنوبية في شهر ديسمبر الجاري بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 75 نقطة، بانخفاض مقداره 3 نقاط مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر.
ويذكر أن قراءة المؤشر الأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد. وقد قفز المؤشر بمقدار 10 نقاط في أكتوبر ليصل إلى 74 نقطة، ثم ارتفع إلى 78 نقطة في نوفمبر، لكن خط الصعود توقف في ديسمبر بسبب عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا. وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات المصنعة تراجع بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأعمال للشركات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار 5 نقاط، ليصل إلى 68 نقطة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;