ارتفاع الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0.7% في نوفمبر

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زاد الإنتاج الصناعي والاستثمار في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض الاستهلاك بسبب عودة ظهور إصابات بفيروس كورونا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد قد زاد بنسبة 0.7% على أساس شهري في نوفمبر.وأوضح التقرير أن الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء قد زاد بنسبة 0.3% على أساس شهري، مدعوما بزيادة الإنتاج بنسبة تزيد عن 7% في كل من قطاع أشباه الموصلات وقطاع الإلكترونيات. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متراجعة للشهر الثاني على التوالي.ومع ذلك، زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.6% على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 3.2% في أكتوبر.