انطلاق هيئة التعاون في الوقاية الوبائية في شمال شرق آسيا

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن هيئة التعاون في الوقاية الوبائية والصحة العامة في شمال شرق آسيا ستعزز جهود إرساء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وغيرها من مناطق العالم.وألقت الوزيرة الكورية كلمةً للترحيب في أول اجتماع عبر الفيديو لإطلاق الهيئة مساء أمس، وقالت فيها إنها تتمنى أن ترحب بانضمام كوريا الشمالية إلى الهيئة في المستقبل القريب.وذكرت أن الكوريتين تمثلان أمة واحدة في مجال الحياة والأمان، حيث تتأثران معًا بالتهديدات المشتركة، كالأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، مضيفة أن مشاركة كوريا الشمالية في الهيئة ستساعد على تأمين الصحة العامة، ليس فقط في كوريا الشمالية، بل أيضًا لدى جيرانها.والجدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" كان قد اقترح إنشاء الهيئة في كلمة أساسية ألقاها يوم 23 من شهر سبتمبر الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ75 للأمم المتحدة، حيث تم إطلاق الهيئة بحضور مسؤولين في مجالي الدبلوماسية والصحة والخبراء من 5 دول، وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا.ولم تشارك كوريا الشمالية في الهيئة، بينما ما زالت اليابان تدرس المشاركة فيها.وفي اجتماع الأمس، تشارك الحضور بعض الأمثلة الناجحة للتعامل مع جائحة كورونا في دولهم، وناقشوا سبل التعاون والاتجاهات السياسية في المنطقة تأهبًا للأزمات الصحية والأمنية العابرة للحدود. وقرروا أيضًا مواصلة النقاش من أجل تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال توسيع نطاق دول المشاركة وتنظيم المناقشات بشكل دوري وغيرها.