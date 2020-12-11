6 دول تقدم معونات غذائية إلى كوريا الشمالية

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اتضح أن 6 دول، من بينها روسيا وكندا وسويسرا، قدمت معونات غذائية تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار خلال هذا العام، عن طريق برنامج الأغذية العالمي.وطبقا لما جاء في تقرير حول مساعدة كوريا الشمالية أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، فقد قدمت روسيا وكندا وسويسرا والسويد والنرويج وبلغاريا 10 ملايين و500 ألف دولار إلى مشروع دعم المعونات الغذائية في كوريا الشمالية. وصرح المكتب بأن قيمة المعونات تم إنفاقها بالكامل.وبحسب الدول، قدمت سويسرا 5 ملايين و220 ألف دولار، وروسيا 3 ملايين دولار، والسويد مليونا و40 ألف دولار، والنرويج 680 ألف دولار، وكندا 550 ألف دولار، وبلغاريا 5 آلاف و500 دولار.وفي هذه الأثناء، يتوقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير أخير له، أن تواجه المحاصيل الزراعية الكورية الشمالية ضربة في العام القادم بسبب ظاهرة النينيا، التي تكون فيها درجة الحرارة عند سطح مياه البحر أدنى من الأعوام العادية السابقة.وأدرج التقرير كوريا الشمالية في قائمة أكثر الدول خطورة في مجال الأمن الغذائي، وتوقع أن يكون الجو في كوريا الشمالية جافا حتى شهر أبريل من العام القادم، مقارنة مع الأعوام العادية.