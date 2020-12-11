رسالة تهنئة بعيد ميلاد V من فرفة بي تي إس على برج خليفة بالإمارات

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تم تغطية كامل مبنى برج خليفة في دبي، المكون من 163 طابقا، والذي يعد أعلى مبنى في العالم، برسالة فيديو للتهنئة بعيد الميلاد السادس والعشرين للعضو "V" من فرقة "بي تي إس" الكورية، يوم 29 من هذا الشهر.أما نافورة دبي، التي تمثل معلمًا سياحيًّا هناك، فقد تم فيها عرض مائي هادئ بصحبة أغنية "الدب الشتوي" التي لحنها "بوي" بنفسه.وبالرغم من أنَّ هذه الفعالية أعدها جمهوره الصيني، فإن محبيه من مختلف الجنسيات المقيمين في دبي تجمعوا عند ساحة النافورة أمام برج خليفة.يشار إلى أن عرض الأضواء لبرج خليفة يعد من أهم مواضع الفخر في الإمارات، حيث لا يُسمح إلا بعرض فيديوهات الدعاية الحكومية أو الإعلانات التجارية للشركات العالمية فقط.ولهذا فإن عرض رسالة التهنئة بعيد ميلاد الفنان الكوري تعد بمثابة تقدير لإنجازات الفرقة الموسيقية التي حطمت الحاجز اللغوي، حيث احتلت أعلى لوحة من لوحات الإعلانات، حتى في ظل كون الأغنية باللغة الكورية.