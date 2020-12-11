1,050 حالة إصابة جديدة بجائحة كورونا أمس

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستوى الألف حالة لليوم الثاني على التوالي.وأعلنت الوكالة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل ألف و50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 1,025 حالة محلية المصدر، و25 حالة واردة من الخارج. كما تم تسجيل 20 وفاة إضافية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 879 وفاة.كما تم تأكيد إصابتين بالسلالة الجديدة من الفيروس التي نشأت في المملكة المتحدة.وفي مستشفى إيلسان، التابع لمؤسسة التأمين الصحي، توفي مسن في العقد التاسع من العمر قبل 4 أيام، بعد أن كان قد خضع للحجر الصحي المنزلي عقب دخوله إلى البلاد في 13 من ديسمبر. وبعد وفاته تم التأكد من أنه أصيب بالسلالة الجديدة من الفيروس. كما تم التأكد من أن 3 أفراد من أسرته أصيبوا بالفيروس أيضًا.كما تم تأكيد إصابة إمراة كورية، في العقد الثالث من العمر، بنفس السلالة، بعد أن وصلت إلى البلاد من المملكة المتحدة عبر الإمارات، وهي تخضع حاليا للعزل في مركز للعلاج.وبهذا بلغ عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس 5 حالات في البلاد حتى الآن.