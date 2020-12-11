الرئيس مون يرشح أحد نواب الحزب الحاكم وزيرًا جديدًا للعدل

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رشح الرئيس "مون جيه إين" اليوم الأربعاء النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك بيوم كي" وزيرًا جديدًا للعدل، في إشارة إلى أن المكتب الرئاسي قد قبل استقالة وزيرة العدل الحالية "تشو مي إيه" التي تقدمت بها سابقًا في هذا الشهر.وأعلن "تشونغ مان هو"، المساعد الرئاسي للاتصالات العامة، أن "بارك" لديه خبرة قانونية وتصميم قوي وعقلية إصلاحية، حيث عمل في المحكمة والحكومة والبرلمان. وتوقع أن يستكمل "بارك" إصلاح النيابة العامة ووزارة العدل.يُذكر أن وزراء العدل الذين اختارهم "مون" حتى الآن كانوا من الشخصيات التي لا تنتمي إلى النيابة العامة، وكان من بينهم أساتذة قانون وقضاة.وقد استقالت "تشو" بعد نزاعها المطول مع النائب العام "يون صوك يول"، الذي أدى إلى إيقافه عن العمل بعد عقد اللجنة التأديبية بوزارة العدل، لكن محكمة محلية حكمت بإلغاء الإيقاف في وقت لاحق.كما تم الإعلان عن ترشيح "هان جيونغ إيه"، أمينة السياسات في الحزب الديمقراطي، لمنصب وزير البيئة، و"هوانغ كي تشول"، رئيس أركان البحرية السابق، لمنصب وزير شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين.