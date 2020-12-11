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السياسية

إمكانية تطعيم الكوريين العاملين في القوات الأمريكية لدى كوريا

Write: 2020-12-30 15:53:58Update: 2020-12-30 18:38:13

Photo : YONHAP News

بعد أن بدأت القوات الأمريكية لدى كوريا في تطعيم أفرادها بلقاح مودونا منذ الأمس، صرحت الحكومة الكورية بأنه يمكن تطعيم الكوريين العاملين مع القوات الأمريكية باللقاح.
قال "بو سُنغ تشان"، الناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء إن الوزارة أخبرت الجانب الأمريكي بإمكانية تطعيم الكوريين العاملين مع القوات الأمريكية، بعد توضيح الآثار الجانبية المحتملة للقاح وطرق علاجها وغيرها من إجراءات المتابعة، بحيث يكون التطعيم طوعيًّا، مع تقديم قائمة المتلقين لعدم تطعيمهم مرة أخرى وإدارة سجلات الآثار الجانبية.
وطبقا لذلك، أصبح بإمكان الجنود الكوريين المخصصين للقوات الأمريكية لدى كوريا والعاملين المدنيين الكوريين فيها أن يتلقوا تطعيم مودونا، وفقًا لخطة القوات الأمريكية الذاتية.
ويشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح تكفي لتطعيم حوالي 500 شخص. وصرحت القوات الأمريكية بأن مزيدًا من اللقاحات سيصل قريبًا.
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